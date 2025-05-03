Атака БПЛА на Новороссийск: пострадавших уже пять, в городе введен режим ЧС

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Число пострадавших выросло до пяти, среди них двое детей, добавил он. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

«В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской. Есть повреждения в частном секторе Восточного района. На месте работают оперативные службы. В случае необходимости развернем пункты временного размещения», – написал Кравченко в своем телеграм-канале.

Глава города также сообщил, что встретился с жильцами пострадавшего от налета БПЛА дома по улице Суворовской. Сейчас, по его словам, разрабатывается план аварийно-восстановительных работ «по каждому адресу, где есть повреждения». «Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим», – добавил Кравченко.

По информации экстренных служб, повреждения из-за атаки беспилотников получили восемь квартир в двух многоквартирных домах, передает РИА «Новости».

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что в Новороссийске в результате налета дронов ВСУ пострадали четыре человека. Также были повреждены три многоквартирных дома и три резервуара на зерновом терминале, где после падения обломков БПЛА возник пожар. По последним данным, возгорание ликвидировано.

Новороссийск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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