В Брянской области произошел пожар на заводе после обстрела ВСУ

ВСУ атаковали Брянскую область. В результате произошел пожар на заводе «Стрела». По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Украинские военные нанесли удар по поселку Суземка. «В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания. Пострадавших нет», – сообщил губернатор Александр Богомаз.

На месте работают пожарные бригады.

По данным телеграм-канала «Shot», удар нанесен десятью снарядами РСЗО HIMARS. В результате на территории завода были полностью уничтожены два цеха. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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