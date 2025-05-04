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Воскресенье, 4 мая 2025, 16:44 мск

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В белгородском селе мужчина подорвался на мине

В Белгородской области местных житель пострадал от взрыва мины «колокольчик». Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Беловское Белгородского района. «Мужчина на своем участке косил траву и заметил подозрительный предмет. Когда нагнулся, чтобы его рассмотреть, произошел подрыв», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу. У него осколочные ранения лица, рук и ноги.

На месте взрыва работают оперативные службы.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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