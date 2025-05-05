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Понедельник, 5 мая 2025, 11:04 мск

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Полиция задержала причастных к краже тысяч аккаунтов «Госуслуг»

Полицейские пресекли деятельность банды, похищавшей аккаунты граждан для использования в мошеннических целях. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Участники преступной группы организовали в мессенджере Телеграм инфраструктуру, которая осуществляла временный доступ к аккаунтам. Их использовали для обеспечения противоправной деятельности кол-центров, находящихся на территории Украины, для совершения мошеннических действий в отношении россиян.

«По имеющимся данным, в период с сентября 2024 года по март 2025 года посредством функционирования одного из телеграм-каналов осуществлена передача более 11 тысяч аккаунтов. Участники группы могут быть причастны к совершению на территории РФ порядка тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и неправомерным доступом к учетным записям портала «Госуслуги»», – отметила Волк.

Сумма ущерба превышает 400 млн рублей.

Задержаны организатор и участник ОПГ. Уголовные дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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