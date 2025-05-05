В России накрыли преступную группу, обеспечивавшую работу кол-центров мошенников

ФСБ сообщила о раскрытии в России преступной сети, которая предоставляла нелегальные услуги телефонной связи, посредством которой мошеннические кол-центры обманывали россиян и рассылали ложные террористические угрозы. Операция была проведена ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом.

По информации спецслужбы, в Москве, Московской и Владимирской областях задержаны 10 членов преступной группы, граждан РФ, которые обеспечивали работу так называемых SIM-боксов. Эти устройства позволяют использовать множество нелегальных SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью обмана и хищения их денежных денег, рассылок заведомо ложных сообщений о терактах, указывают в ФСБ. Как отметили в ведомстве, схему с SIM-боксами также взяли на вооружение спецслужбы Украины для организации террористических актов на территории России.

По данным спецслужбы, скрывающийся на ОАЭ организатор преступного сообщества – гражданин России 1993 года рождения – объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняет Следственный комитет.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающие наказание до 20 лет лишения свободы.

Фигурантам в зависимости от роли каждого инкриминируются создание и участие в преступном сообществе, пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма, отмечает СК. Кроме того, они проверяются на причастность к мошенничеству в особо крупном размере.

В СК добавили, что задержанным избраны меры пресечения. В ходе обысков в различных регионах РФ, по данным ведомства, изъяты мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, более тысячи SIM -карт, денежные средства, электронные носители информации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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