Три человека погибли в результате атак дронов ВСУ в Курской области

Три человека погибли в результате атак украинских дронов на гражданские автомобили в двух районах Курской области. Еще три человека получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его данным, утром 5 мая около села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом FPV-дрон ВСУ ударил по автомобилю Lada Largus, в котором находилось пять работников агрохолдинга «Молочник». В результате атаки погибли две женщины. Еще трое – один мужчина и две женщины – получили ушибы и ссадины, их доставят в Курскую областную больницу.

В селе Званном Глушковского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль – погиб 53-летний водитель, добавил Хинштейн.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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