Трое полицейских погибли в результате нападения в Махачкале

Трое сотрудников полиции погибли в Махачкале при нападении неизвестных вооруженных лиц, сообщило МВД по Дагестану. Нападавшие скрылись на служебной машине ДПС, объявлен план «Перехват».

Правоохранители попытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь, написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

По данным республиканского главка МВД, неизвестные напали на наряд ДПС в Махачкале около 14:20.

«По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план «Перехват», ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших», – говорится в сообщении ведомства.

Позже в МВД Дагестана телеканалу «Звезда» уточнили, что после перестрелки четвертый полицейский выжил, его доставили в больницу. Также там подтвердили информацию, что один из нападавших был убит ответным огнем. Ранее сообщалось, что двое других злоумышленников угнали автомобиль полиции и пытаются выехать за пределы города, нарушая ПДД.

Обновлено. МВД по Дагестану сообщило, что двое напавших на наряд ДПС в Махачкале ликвидированы, передает ТАСС. Информация по остальным злоумышленникам уточняется.

В республиканском минздраве уточнили, что при перестрелке в Махачкале пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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