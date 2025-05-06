Система ПВО ночью перехватила 105 украинских боевых дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 105 украинских дронов, атаковавших 11 регионов России. В результате удара были повреждены несколько зданий. В Курской области два подростка ранены осколками. На местах работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи с 21.00 до 04.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Брянской области сбили 32 дрона. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что разрушений и пострадавших нет.

В Воронежской области, где ПВО перехватила 22 БПЛА, в результате падения обломков на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля. Кроме того, в парке произошел пожар на детской площадке. Никто не пострадал.

Над территорией Московского региона уничтожили 19 дронов за ночь. Обломками был поврежден дом на Каширском шоссе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Десять беспилотников сбили в Пензенской области, девять – в Калужской, шесть – в Белгородской. По два БПЛА перехватили над территориями Липецкой и Самарской областей, по одному – во Владимирской, Курской и Ростовской областях.

Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в результате ночной атаки пострадали двое несовершеннолетних. «У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени. Слава Богу, угрозы их жизням нет! Подросткам будет оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона.

Кроме того, удар по электроподстанции в городе Рыльске повредил два трансформатора. Жители остались без электроснабжения. На месте работают аварийные бригады.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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