Над предприятиями Новокуйбышевска сбиты три дрона ВСУ

ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия Новокуйбышевска Самарской области с помощью беспилотников. Три дрона были уничтожены ранним утром 6 мая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА», – написал он в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, в результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет.

По информации Минобороны, прошедшей ночью средства ПВО нейтрализовали 105 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами, два из них были сбиты над Самарской областью.

Самара, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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