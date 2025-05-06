За год в России за различные преступления осудили более 21 тысячи иностранцев

В 2024 году российские суды вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде.

«Так, всего за 2024 год осудили 20 151 гражданина стран СНГ и 987 граждан других государств. Помимо этого, приговоры выслушали 815 человек без гражданства», – говорится в статье.

Наибольшую долю среди преступлений, совершенных иностранцами, составляют кражи – более 3,7 тысячи, затем идет наркоторговля – 955. За убийства в прошлом году были приговорены 182 иностранных гражданина, за причинение тяжкого вреда здоровью – почти 500. 63 человека были осуждены за похищения и 181 – за изнасилования.

«При этом почти 500 человек осудили за мошенничество, 76 – за хулиганство, а еще девять – за теракты», – добавили в ВС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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