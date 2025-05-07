ПВО ночью отразила атаку девяти украинских дронов на Москву

Киевский режим в ночь на среду, 7 мая, продолжил атаки беспилотников на Москву. Силы противоздушной обороны уничтожили девять дронов, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, прошедшей ночью система ПВО сбила сначала семь беспилотников, затем были перехвачены еще два БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Напомним, ночью вводились временные ограничения в московских аэропортах Внуково и Шереметьево из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее мэр столицы сообщил, что за вечер 6 мая силы ПВО сбили 8 украинских дронов, летевших на Москву.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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