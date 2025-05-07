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Среда, 7 мая 2025, 09:22 мск

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Дроны ВСУ пытались атаковать Ярославль

Атака трех украинских беспилотников отражена на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор области Михаил Евраев.

«Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Он призвал не подходить к обломкам и сообщить о них по телефону 112.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается», – добавил Евраев.

Об отбитии атаки украинского БПЛА сообщил также врио губернатора соседней Костромской области Сергей Ситников.

«Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника. Разрушений и пострадавших нет», – написал он в тг-канале.

Ярославль, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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