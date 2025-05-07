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Среда, 7 мая 2025, 09:22 мск

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Над Брянской областью уничтожены более 140 воздушных целей

С вечера 6 мая над территорией Брянской области уничтожены более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в отражении мощнейшей атаки ВСУ были задействованы подразделения ПВО Минобороны, Росгвардии по Брянской области и отряда «БАРС-Брянск».

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников все атаки отражены, все цели уничтожены», – написал Богомаз в своем телеграм-канале. Он не уточнил, есть ли пострадавшие и разрушения на земле.

Ночью ПВО отражала атаки дронов ВСУ на Москву, Ярославль, Тульскую и Костромскую области.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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