ФСБ: на Украине действуют 150 мошеннических кол-центров

На Украине функционируют до 150 кол-центров, задействованных в мошеннической деятельности, направленной против россиян. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«По имеющимся данным, координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действует от 120 до 150 колл-центров. Широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность, развязанная украинским режимом на российском направлении, реализуется с задействованием информационной инфраструктуры (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры) указанных и других городов Украины, а также отдельных стран ЕС», – говорится в сообщении.

Украинские мошенники активно вербуют пособников на территории России и платят им посуточно с использованием криптовалюты.

«В некоторых случаях формируются устойчивые организованные пособнические группы, перемещающиеся по территории России (т.н. гастролеры). В ряде случаев зафиксирована установка нелегального оборудования в арендованном и в перемещающемся между регионами автотранспорте», – добавили в ЦОС.

Значительная часть денег, полученных от жертв мошенников, идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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