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Четверг, 8 мая 2025, 09:33 мск

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На Кубе опрокинулся автобус с российскими туристами

Автобус с росссийскими туристами опрокинулся в кубинской провинции Матансас. Одного человека госпитализировали. Об этом сообщило посольство РФ на Кубе.

ДТП произошло 6 мая в районе города Хагуэй-Гранде, на трассе между островом Кайо-Коко и Гаваной. По информации кубинских СМИ, автобус, в котором находились 9 туристов из России, съехал на обочину и опрокинулся. Тяжелые травмы получила одна женщина, ее доставили в больницу. Причины аварии выясняются. По некоторым данным, водитель мог уснуть за рулем.

Дипмиссия находится в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией. Посольство заявило о готовности «при необходимости оказать содействие по консульской линии».

Гавана, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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