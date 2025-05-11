Два жителя Белгородской области пострадали во время ночного налета дронов

В Белгородской области два мирных жителя пострадали во время атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с дрона по территории сельхозпредприятия ранена женщина.
«С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи она доставлена в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшую в областную клиническую больницу», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
В городе Валуйки БПЛА ударил по движущемуся автомобилю, ранения получил мужчина. «Пострадавшего с множественными осколочными ранениями спины бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – отметил Гладков.
Губернатор уточнил, что автомобиль был поврежден, кроме того, еще одну машину посекло осколками.
Белгород, Зоя Осколкова
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