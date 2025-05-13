Киберполиция: есть ключевые данные, которые нельзя сообщать никому

В киберполиции перечислили основные данные, которые нельзя сообщать никому и никогда.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, в киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть.

Перечень критически важных данных приводится в тг-канале ведомства: номер банковской карты и срок ее действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из СМС, пуш-уведомления подтверждения. Нельзя никому предоставлять паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фото документов. Никому и ни при каких условиях нельзя также называть любые разовые пароли из SMS, push-коды, QR-коды подтверждения, не стоит разглашать приватную информацию: адрес, номера родственников, маршрут поездки, точное местоположение в режиме реального времени, особенно – в открытых аккаунтах в социальных сетях.

Также сообщать нельзя комбинации данных: имя + дата рождения + номер телефона. Как отметили в МВД, этих сведений уже достаточно для подбора пароля, входа в почту или оформления кредита.

Всегда необходимо помнить: никто из официальных структур – ни банк, ни «Госуслуги», ни полиция – не попросит у вас коды доступа или паспорт по телефону или в чате.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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