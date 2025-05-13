Жительница Калуги подожгла пять машин Росгвардии

Жительница Калуги ночью пробралась на стоянку Росгвардии и сожгла пять автомобилей. Предположительно, на преступление женщину подговорили мошенники.
Пожар на стоянке служебных автомобилей произошел сегодня ночью. Выяснилось, что поджог устроила 27-летняя женщина. В результате сгорели четыре «Лады Гранты» и один ВАЗ-2114.
Как сообщает телеграм-канал «Baza», поджигательница попыталась скрыться на личном авто и сбила пешехода. Женщину задержали, ее мотивы устанавливаются.
Предположительно, на поджог она пошла по указанию телефонных мошенников.
Калуга, Зоя Осколкова
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