Компания Dior три месяца не замечала взлома базы данных клиентов

Компания Диор пережила кибератаку и лишилась части данных своих клиентов. Но узнала об этом она только через три месяца, сообщает BFMTV.

О преступлении известно не так много. Предположительно, в январе 2025 года неизвестные получили доступ к базе данных компании. Атака была обнаружена только 7 мая 2025 года.

«Команда Dior при поддержке ведущих экспертов по кибербезопасности продолжает расследование и реагирование на этот инцидент. Мы проинформируем все соответствующие регулирующие органы», – говорится в заявлении компании по производству предметов роскоши.

Персональные данные скомпрометированы

В пресс-релизе компании подробно описывается, что хакер получил доступ к базе данных клиентов. Dior пока не разглашает информацию о масштабах утечки или личностях пострадавших клиентов. На данный момент несколько клиентов из Азии были предупреждены компанией о возможной утечке их данных.

«Из сообщения, отправленного клиентам, мы узнали, что скомпрометированная информация касается «имени, пола, номера телефона, адреса электронной почты, почтового адреса, данных о покупках и предпочтениях, а также других конкретных данных, которыми вы могли с нами поделиться». Тем не менее, люксовый гигант уточняет, что утечки банковских данных не произошло», – сообщает BFMTV.

В связи с этой утечкой Dior призывает своих клиентов «быть бдительными в отношении любой подозрительной активности или сообщений (текстовых сообщений, звонков или электронных писем) и быть осторожными при переходе по ссылкам или открытии вложений из неизвестных источников».

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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