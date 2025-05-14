Полиция ищет блогера-миллионника Гасанова

Популярный блогер с миллионами подписчиков Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ, передает РИА «Новости».

Чертановский районный суд Москвы санкционировал его арест по уголовному делу об отмывании преступных доходов, уточняет ТАСС.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В иске ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 млн рублей, включая Rolls-Royce Cullinan (35 млн рублей). В сентябре служба отказалась от иска, и суд прекратил дело.

В России за последнее время было возбуждено несколько резонансных уголовных дел против блогеров-миллионников. Как правило, речь шла о неуплате налогов и отмывании средств.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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