В Курской области дрон атаковал гражданский автомобиль

В Курской области два мирных жителя пострадали в результате атаки боевого дрона. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.
«Сегодня утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
В результате ранения получили двое мужчин 38 и 48 лет. Пострадавших госпитализировали в Рыльскую ЦРБ.
«Враг продолжает свои подлые удары по нашей территории. Вновь обращаюсь ко всем жителям: пожалуйста, сохраняйте бдительность и не рискуйте собой!» – подчеркнул Хинштейн.
Курск, Зоя Осколкова
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