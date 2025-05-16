ПВО за ночь перехватила 65 украинских беспилотников

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 65 украинских беспилотников над территорией России. Об этом информирует Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 43 дрона перехвачены над акваторией Черного моря, 21 – над территорией Крыма и один – над Белгородской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что шесть БПЛА были сбиты над морем на большом отдалении от берега. Он в очередной раз призвал граждан не снимать и не выкладывать в соцсети работу ПВО.

Телеграм-канал SHOT сообщал со ссылкой на очевидцев о взрывах над южным побережьем Крыма. Система ПВО сработала около пяти часов утра. В районе Ялты было слышно не менее пяти взрывов. Также взрывы слышали в Алупке, Алуште и Гурзуфе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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