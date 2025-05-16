МВД заявило о раскрытии аферы с «Пушкинскими картами» на 30 млн рублей

Сотрудники МВД совместно с ФСБ выявили в Рязани и Новосибирске аферу с «Пушкинскими картами» на более чем 30 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем тг-канале.

Мошенники действовали по схожей схеме: после регистрации на платформе «PRO.Культура.РФ» злоумышленники анонсировали культурные мероприятия, которые фактически не проводились. Деньги от продажи фальшивых билетов, которые необходимо было оплатить Пушкинской картой, аферисты оставляли себе.

В Рязани бывший заведующий отделом одного из музеев организовал через посредников продажу билетов от имени держателей «Пушкинских карт» и обеспечил их фиктивное гашение на входе в учреждение. «Чтобы завладеть деньгами, поступающими на счет музея, он зарегистрировал индивидуальных предпринимателей из числа своих родственников и знакомых. С ними были заключены фиктивные договоры на оказание услуг по проведению культурных мероприятий. Поступившие средства в общей сумме свыше 10 миллионов рублей были обналичены и переданы в распоряжение злоумышленника. Противоправная деятельность велась с апреля 2023 года по май 2024», – рассказала Волк.

По аналогичной схеме подозреваемые в Новосибирске похитили более 22,5 млн рублей. «В период с мая по июль 2022 года трое местных жителей продавали билеты на экскурсии. Стоимость одной поездки составляла около 4 тысяч рублей. Однако осмотр достопримечательностей не проводился, а денежные средства фигуранты тратили на личные нужды», – отметила представитель МВД.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранты после задержания отпущены под подписку о невыезде.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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