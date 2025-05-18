Средства ПВО за ночь перехватили семь беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь семь боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.
В МО РФ добавили, что три беспилотника перехватили над территорией Брянской области, еще четыре – над Белгородской областью.
По данным властей подвергшихся атаке регионов, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Москва, Зоя Осколкова
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