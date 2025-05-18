Средства ПВО за ночь перехватили семь беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь семь боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

В МО РФ добавили, что три беспилотника перехватили над территорией Брянской области, еще четыре – над Белгородской областью.

По данным властей подвергшихся атаке регионов, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube