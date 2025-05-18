В Курской области пенсионерка погибла в результате атаки дрона

В Курской области беспилотник сбросил бомбу на жилой дом. В результате погибла пожилая женщина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом в селе Поды Хомутовского района погибла 69-летняя женщина», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

После атаки произошло возгорание, которое оперативно потушили пожарные и добровольцы АНО «Патриот».

«Приношу свои соболезнования родным и близким погибшей. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семью в это непростое время», – отметил Хинштейн.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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