Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Калмыкии, выжил

Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с грузовиком в Калмыкии, в ДТП выжил, он госпитализирован, сообщает пресс-служба республиканской СКР.

Напомним, что ночью 19 мая фура столкнулась с микроавтобусом на автодороге Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань в районе поселка Цаган-Аман. В ДТП погибло 7 человек, еще 11 были ранены.

По предварительной версии, водитель маршрутки мог заснуть за рулем. Прводятся следственные меропрятия, возбуждено уголовное дело по факту указания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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