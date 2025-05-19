Пять мирных жителей пострадали при налете дронов в Белгородской области

Еще пять мирных жителей пострадали при атаках боевых беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе в поселке Дружба от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

БПЛА ударил по территории коммерческого предприятия в селе Бессоновка Белгородского района. Пострадал водитель, у него осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук. Бригада скорой помощи транспортирует мужчину в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

«Еще один автомобиль подвергся атаке дрона возле социального объекта в селе Графовка Шебекинского округа. Ранены трое», – сообщил губернатор. Женщину с осколочными ранениями головы и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ. Двое пострадавших были госпитализированы в городскую больницу Белгорода.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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