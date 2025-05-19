Переводчик украинской делегации сбежал незадолго до переговоров в Стамбуле

Член делегации Украины сбежал незадолго до переговоров с РФ в Стамбуле. Он занимал должность переводчика. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, Олег Головко прибыл с делегацией из Киева. Во время объявленного перерыва он покинул место проведения переговоров и скрылся в неизвестном направлении.

Отмечается, что Головко выступал переводчиком, поэтому украинской делегации потребовалось время, чтобы найти ему замену.

В настоящее время местоположение беглеца неизвестно. Он не покидал Турцию на самолете. Предполагается, что переводчик мог пересечь границу с Болгарией.

Переговоры представителей Москвы и Киева прошли в Стамбуле 16 мая. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что стороны договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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