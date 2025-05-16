«В целом мы удовлетворены»: Мединский подвел итоги переговоров в Стамбуле

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на мирных переговорах с Киевом в Стамбуле, объявил о завершении первого раунда обсуждений. По его словам, достигнута договоренность о продолжении контактов с перспективами прекращения огня на Украине.

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях», – цитирует его выступление ТАСС.

«После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры», – уточнил он.

Вместе с тем Мединский сообщил, что стороны договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000, который должен быть осуществлен в ближайшие дни.

По его словам, Киев запросил прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой нынешнего украинского режима Владимиром Зеленским. «Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению», – сказал помощник главы российского государства.

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», – заявил Мединский.

Стамбул, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube