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Вторник, 20 мая 2025, 11:27 мск

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Мошенники рассылают фейковые письма с графиком отключения горячей воды

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники начали рассылать фальшивые письма с предложением проверить график отключения горячей воды.

Жалобы на подобные схемы поступают регулярно, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Ссылки в таких письмах ведут на фишинговые сайты, ворующие данные.

«Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды – с мая по август», – отметил депутат.

Колунов призвал доверять только официальным источникам, а сведения об отключении горячей воды получать у управляющей компании, на страницах администрации в соцсетях, «Госуслугах» или информационных стендах в подъездах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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