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Вторник, 20 мая 2025, 12:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В работе государственных сервисов РФ произошел массовый сбой

Пользователи жалуются на перебои в работе сразу нескольких государственных порталов. Данные сервиса Downdetector свидетельствуют о массовом сбое.

В частности, наблюдаются проблемы с доступом к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), системе электронного документооборота (СБИС) и сервису Госключ.

Также фиксируются перебои в работе сайта Федеральной налоговой службы и системы «Честный знак».

Предположительно, причиной массовых сбоев стала хакерская атака. Специалисты работают над устранением неполадок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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