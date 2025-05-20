ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор между тремя компаниями на торгах по закупке медицинских инструментов и расходных материалов.

В нарушении антимонопольного законодательства уличили ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн», сообщается на сайте ФАС.

«Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 214 019 349 рублей», – говорится в сообщении.

В ФАС добавили, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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