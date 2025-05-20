российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 мая 2025, 14:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор между тремя компаниями на торгах по закупке медицинских инструментов и расходных материалов.

В нарушении антимонопольного законодательства уличили ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн», сообщается на сайте ФАС.

«Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 214 019 349 рублей», – говорится в сообщении.

В ФАС добавили, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия,