Массовая атака дронов: средства ПВО перехватили 127 беспилотников за ночь

Минувшей ночью ВСУ совершили массовую атаку беспилотников на российские территории. Система противовоздушной обороны перехватила 127 дронов над территорией девяти регионов России и Черным морем.

«В период с 20.00 20 мая т.г. до 4.05 21 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

41 БПЛА сбили над территорией Брянской области. Местные власти сообщили, что пострадавших и разрушений нет, на местах работают экстренные службы.

Над Орловской областью за этот период перехватили 37 дронов. «Последствия массовой атаки уточняются, ведутся оперативные проверки», – написал губернатор Андрей Клычков в своем-телеграм-канале.

Над территорией Курской области уничтожен 31 беспилотник. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Шесть дронов сбили над территорией Московского региона, пять – над территорией Владимирской области, три – над Рязанской областью, по одному – над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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