После взрыва газа в многоэтажке в Ставрополе возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь СУ СКР по Ставропольскому краю по факту хлопка бытового газа возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Взрыв произошел в квартире в здании на улице Тухачевского. Взрывной волной вынесло несущие стены и перекрытия, груда обломков разлетелась на десятки метров вокруг. Повреждения получили соседние дома и припаркованные во дворе автомобили.

По данным краевого минздрава, при взрыве пострадали три человека, в том числе ребенок. Всем пострадавших оказывается медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Проводится разбор завалов.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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