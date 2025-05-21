Установлены еще пять фигурантов дела о миллиардном хищении из гособоронзаказа

Спецслужбы установили еще пятерых фигурантов в деле о мошенничестве с гособоронзаказом на миллиард рублей. Об этом сообщает управлением ФСБ России по Ростовской области.

Следователи обыски провели у руководителей и собственников подшипниковых заводов в Ростове, Сергиевом Посаде и Твери. Среди фигурантов оказался экс-заместитель главы Росстандарта.

«Установлена причастность к совершению указанного преступления генерального директора и директора по экономике и финансам ООО «10-ГПЗ», а также двоих собственников указанного предприятия. Фигурантом уголовного дела стал бывший заместитель руководителя Росстандарта России, который совместно со своими родственными связями из числа собственников предприятия, используя своё должностной положение, организовал мошенническую схему по хищению денежных средств государственного оборонного заказа», – говорится в сообщении.

В конце прошлого года правоохранительные органы провели обыски на трех подшипниковых заводах в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери. Кроме того, обыски были проведены в военных представительствах и обслуживающей организации, по местам проживания руководства предприятий и семей собственников. По данным следствия, сумма ущерба от мошеннических действий при выполнении гособоронзаказа составила 811 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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