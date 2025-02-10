Экс-начальник Минобороны подозревается в хищении денег при выполнении гособоронзаказа

Бывшего начальника военного представительства Минобороны РФ подозревают в хищении денег при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах. Об этом сообщает управление ФСБ по Ростовской области.

«Задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства МО РФ к хищению денег государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО «10 ГПЗ». Оперативниками установлено, что подозреваемый согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков», – говорится в сообщении.

В отношении фигуранта возбуждены два уголовных дела по статьям о мошенничестве и получении взятки. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце прошлого года правоохранительные органы провели обыски на трех подшипниковых заводах в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери. Кроме того, обыски были проведены в военных представительствах и обслуживающей организации, по местам проживания руководства предприятий и семей собственников.

По данным следствия, сумма ущерба от мошеннических действий при выполнении гособоронзаказа составила 811 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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