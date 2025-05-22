В Калужской области задержали банду теневых банкиров

В Калужской области задержали четверых участников организованной группы теневых банкиров. Оборот нелегального бизнеса составил более 800 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Двое братьев, получив в наследство восемь организаций, вместе с подельниками предоставляли заинтересованным юридическим лицам и гражданам услугу по нелегальному обналичиванию денежных средств. Так, сообщники заключали фиктивные договоры о том, что якобы оказали обратившимся к ним клиентам различные услуги, после получали денежные средства под видом оплаты, обналичивали и отдавали обратно заказчикам, удерживая определенные проценты, – говорится в сообщении. – С 2020 по 2023 год оборот нелегального бизнеса составил свыше 800 млн рублей».

Полицейские задержали трех мужчин в возрасте 28, 41 и 53 лет, а также 37-летнюю женщин. В ходе обысков изъяли документы и более 100 банковских карт, мобильные телефоны и оргтехнику.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Отмечается, что все фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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