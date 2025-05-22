В Брянской области один человек погиб и один ранен в результате атаки дрона

В Брянской области украинский беспилотник атаковал мирных жителей. Один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

ВСУ атаковали село Каменский Хутор Климовского района. «В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов, к сожалению, погиб мирный житель села, еще один мужчина ранен. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Богомаз выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь, а также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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