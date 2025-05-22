В Тверской области подростки готовили теракт на объекте Минобороны

В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт на объекте Минобороны по заданию украинских кураторов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в городе Вышний Волочек задержаны два сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма, граждане России 2008 и 2011 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовку поджогов одного из зданий Минобороны России», – говорится в сообщении.

Силовики изъяли дома у подростков и в тайнике самодельные зажигательные устройства. В телефонах несовершеннолетних обнаружили переписку в мессенджере с куратором, где они давали присягу боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации. Подростки находятся под арестом.

Тверь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube