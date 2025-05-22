Два жителя Курской области пострадали при ударе дрона ВСУ

В Курской области боевой дрон ВСУ атаковал магазин. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Сегодня в селе Пушкарное Кореневского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара пострадали два сотрудника. У 66-летнего мужчины минно-взрывная травма лица, туловища, рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. У 31-летней женщины множественные ранения предплечий, голеней, повреждено сухожилие на ноге», – написал глава региона.

Пострадавших госпитализировали в Рыльскую ЦРБ, в ближайшее время их перевезут в Курскую областную больницу.

Хинштейн добавил, что взрывом повреждена кровля, крыльцо, потолок и фасад магазина.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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