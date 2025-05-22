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Четверг, 22 мая 2025, 16:33 мск

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ФСБ задержала вице-губернатора Краснодарского края

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали заместителя губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Примечательно, что накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил покинуть пост Нестеренко. Глава региона отметил, что строительство больше половины соцобъектов на Кубани идет с отставанием графика, что недопустимо.

«С уважением отношусь к Александру Нестеренко, но человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту», – пояснил вчера Кондратьев в своем телеграм-канале.

Краснодар, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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