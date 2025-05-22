ФСБ задержала вице-губернатора Краснодарского края

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали заместителя губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Примечательно, что накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил покинуть пост Нестеренко. Глава региона отметил, что строительство больше половины соцобъектов на Кубани идет с отставанием графика, что недопустимо.
«С уважением отношусь к Александру Нестеренко, но человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту», – пояснил вчера Кондратьев в своем телеграм-канале.
Краснодар, Елена Володина
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