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Четверг, 22 мая 2025, 21:00 мск

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При ударе ВСУ по Курской области пострадали 12 мирных жителей, включая детей

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по въезд в город Льгов в Курской области, в результате чего пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей – 13-ти и 16-ти лет. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«У 13-летнего ребёнка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка – черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди пострадавших – семь женщин и трое мужчин. У всех диагностированы осколочные ранения и ушибы», – уточнил Хинштейн в своем телеграм-канале.

При этом глава региона отметил, что жизни пострадавших ничего не угрожает. «Всех раненых везут сейчас в Курскую областную больницу. На место направлены дополнительные бригады скорой помощи», – отметил он.

«По предварительной информации, повреждено 4 машины, 1 многоквартирный дом, 2 частных дома. В зданиях выбиты стёкла, посечены фасады. Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места», – сообщил Хинштейн.

«Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на личном контроле», – добавил врио губернатора Курской области.

Льгов, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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