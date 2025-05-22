В московском регионе уничтожили еще 8 дронов

В столичном регионе средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил он в своем телеграм-канале, не уточнив деталей.

Судя по сообщениям Собянина, в течение сегодняшнего дня на подлете к Москве было уничтожено более 20 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая над Московской областью было уничтожено 63 украинских БПЛА.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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