российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 мая 2025, 21:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В московском регионе уничтожили еще 8 дронов

Фото Минобороны РФ

В столичном регионе средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил он в своем телеграм-канале, не уточнив деталей.

Судя по сообщениям Собянина, в течение сегодняшнего дня на подлете к Москве было уничтожено более 20 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая над Московской областью было уничтожено 63 украинских БПЛА.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

При ударе ВСУ по Курской области пострадали 12 мирных жителей, включая детей / Над Брянской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ / Киев передал Москве список пленных для обмена / Массированная атака украинских БПЛА: над регионами России сбито 485 беспилотников / На подлете к Москве уничтожили еще четыре украинских беспилотника / За три часа над Россией сбили еще 30 беспилотников / Трамп дал понять Европе, что Россия побеждает в конфликте на Украине / Собянин сообщил о ликвидации еще 9 БПЛА

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,