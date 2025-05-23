Ночью система ПВО перехватила 112 украинских дронов

Украина продолжает атаковать территории России с помощью ударных беспилотников. Налет продолжается третьи сутки подряд. Так минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила более 100 дронов над 13 регионами России.

«В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в оборонном ведомстве.

Большая часть БПЛА была сбита в Подмосковье – 24, над территорией Республики Крым уничтожили 22 дрона, 18 беспилотников перехватили над Тульской областью, 11 – над Курской, по восемь – над территориями Орловской и Брянской областей, шесть – над Рязанской, пять – над Калужской, по три – над Белгородской и Ивановской областями, два – над территорией Владимирской области, по одному – над Воронежской и Липецкой.

Оперативные службы работают на местах. Последствия ночного налета устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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