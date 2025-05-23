Во Владимирской области ритуальщики продавали бесплатные места на кладбище

Во Владимирской области задержали десять членов преступной группы, которые навязывали ритуальные услуги при выделении мест на кладбище. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, фигуранты действовали с мая 2024 года по март 2025 года. В состав группы входили экс-заместитель директора МКУ Владимира «Центр управления городскими дорогами» и исполняющий обязанности директора городского МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг».

От имени этих организаций гражданам выделялись «места для захоронения на Владимирском городском кладбище «Улыбышево» при условии приобретения у них комплекса ритуальных услуг по завышенной стоимости, в то время как места должны были выделяться безвозмездно».

Деньги перечислялись на счета аффилированных лиц, а затем распределялись между всеми участниками. В результате было организовано более 300 похорон, гражданам причинен ущерб на сумму не менее 5 млн рублей, а муниципальное предприятие недополучило более 10 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой») и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности»).

Владимир, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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