российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 мая 2025, 15:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Орловской области потерпел крушение вертолет

В Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8. По предварительным данным, есть погибшие.

Авария произошла около двух часов дня у поселка Нарышкино. По словам очевидцев, вертолет развернуло, а затем он упал и задымился.

На место направились экстренные службы. По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека – пилот и бортмеханик, передает телеграм-канал «Mash».

Известно, что вертолет направлялся в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе. Предположительно, причиной крушения стал отказ двигателя.

Орел, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,