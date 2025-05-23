В Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8. По предварительным данным, есть погибшие.

Авария произошла около двух часов дня у поселка Нарышкино. По словам очевидцев, вертолет развернуло, а затем он упал и задымился.

На место направились экстренные службы. По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека – пилот и бортмеханик, передает телеграм-канал «Mash».

Известно, что вертолет направлялся в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе. Предположительно, причиной крушения стал отказ двигателя.

Орел, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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