При крушении вертолета в Орловской области погиб его экипаж

В результате крушения вертолета Ми-8 в Орловской области погиб его экипаж, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.
«В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», – говорится в сообщении.
В пресс-службе военного округа уточнили, что вертолет упал в безлюдной местности.
Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. К месту ЧП направилась комиссия ВКС России.
Москва, Светлана Антонова
© 2025, РИА «Новый День»