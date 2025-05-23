При крушении вертолета в Орловской области погиб его экипаж

В результате крушения вертолета Ми-8 в Орловской области погиб его экипаж, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.

«В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», – говорится в сообщении.

В пресс-службе военного округа уточнили, что вертолет упал в безлюдной местности.

Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. К месту ЧП направилась комиссия ВКС России.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube