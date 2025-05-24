При атаке украинских дронов ранены два жителя Курской области

Вооруженные формирования Украины с помощью дронов атаковали два приграничных района Курской области, в результате чего двое местных жителей получили ранения. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«В результате удара по селу Щёголек Беловского района осколочные ранения получил 43-летний мужчина. В деревне Будище Большесолдатского района из-за атаки дрона ранен 59-летний мужчина», – уточнил он.

По словам Хинштейна, обоих пострадавших везут в Курскую областную больницу. «К счастью, ранения лёгкие и не угрожают их жизни», – добавил врио губернатора.

Курск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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