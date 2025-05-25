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Воскресенье, 25 мая 2025, 22:24 мск

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Средства ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник над пятью регионами РФ

Сегодня днем с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над пятью регионами России. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Самый серьезный удар пришелся на Курскую область, где был сбит 21 БпЛА. Над Орловской областью нейтрализовано 12 беспилотников, над Тульской – 11. Еще шесть летательных аппаратов уничтожили над Московским регионом и один – над Калужской областью.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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