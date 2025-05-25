В Белгородской области под поездом сработало взрывное устройство

В Новооскольском округе Белгородской области произошло ЧП на железной дороге. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, железнодорожный состав наехал предположительно на взрывное устройство, заложенное под рельсами.

«В результате произошел взрыв. Пострадавших нет», – уточнил губернатор.

По его словам, в результате диверсии повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы, добавил Гладков.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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